Accor : Vers un triplement du portefeuille de résidences sur les 5 prochaines années

(Boursier.com) — Le groupe Accor fait aujourd'hui le point sur l'évolution de son activité résidentielle, laquelle connaît une croissance soutenue. Le Groupe accueille des propriétaires dans une quarantaine de complexes résidentiels à travers le monde, tandis que plus de 100 projets portés par 20 enseignes distinctes sont en cours de développement.

D'ici 2027, Accor prévoit d'exploiter plus de 150 complexes résidentiels, soit une augmentation de plus de 300%. Ces propriétés sont animées par Accor One Living, première plateforme du secteur dédiée à la conception, au développement et à l'exploitation de projets mixtes, résidences de marques lifestyle incluses.

Accor One Living permet aux propriétaires, hôtes et partenaires d'intégrer l'écosystème diversifié de marques Accor et de bénéficier de l'expertise et des solutions du Groupe, qui créent en permanence de nouveaux cadres de travail et de détente.

"Le moteur de croissance le plus puissant à l'heure actuelle se trouve au carrefour entre les résidences privées et les marques lifestyle, deux domaines de l'industrie hôtelière dans lesquels Accor est leader et continue de se développer ", déclare Jeff Tisdall, Directeur du développement, Accor One Living. "Partout dans le monde, nous constatons une forte demande des acquéreurs pour des résidences confortables

promettant ainsi une expérience de marque appréciée et offrant un fort sentiment d'appartenance à une communauté. Ceci est particulièrement vrai pour nos marques lifestyle : de plus en plus de propriétaires recherchent en effet des résidences associées à des enseignes à la personnalité unique axées sur le design, la modernité et la créativité et proposant des expériences exceptionnelles et une offre culinaire incomparable."