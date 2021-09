Accor rejoint la 'Sustainable Hospitality Alliance', réseau mondial pour le développement durable

(Boursier.com) — Accor , acteur majeur de l'hôtellerie qui compte plus de 5.200 établissements et 10.000 lieux de restauration dans 110 pays, rejoint aujourd'hui la Sustainable Hospitality Alliance (Alliance pour une hospitalité durable), organisation internationale qui fédère les groupes hôteliers engagés en faveur du développement durable et mobilise leurs énergies afin de relever les principaux défis auxquels la planète et ses habitants font face.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : "Le développement durable et la responsabilité sociale sont nécessaires à la pérennité à notre activité. En tant que groupe hôtelier international, notre engagement s'étend bien au-delà de nos impacts directs."