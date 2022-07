Accor et Alpine s'associent à l'occasion du Grand Prix de France de Formule 1

(Boursier.com) — L 'écurie BWT Alpine F1 a annoncé la conclusion d'un partenariat avec ALL-Accor Live Limitless pour le Grand Prix de France. Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, exploite plus de 5.300 hôtels et plus de 40 enseignes dans 110 pays, dont Fairmont, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure ou encore ibis.

ALL, le programme de fidélité Accor, offre pour sa part les plus belles expériences et récompenses à ses millions de membres à travers le monde.

Ce partenariat permettra aux deux sociétés d'explorer de multiples opportunités de collaboration, autour et au-delà de la Formule 1, notamment en matière de design et d'aménagement, d'hospitalité et de gestion de voyages.

Accor et Alpine étudieront par ailleurs la mise en oeuvre de technologies plus durables, afin de réduire leur empreinte carbone et leur impact environnemental. Alpine a récemment pris des mesures de réduction de ses émissions de CO2 en intégrant des technologies électriques à haute performance dans sa gamme de véhicules grand public. Toutes ses voitures seront totalement électriques d'ici 2025, reprenant les innovations de pointe déployées par Alpine F1 sur son groupe motopropulseur. Alpine bénéficiera désormais de l'expertise Accor en matière de voyage durable, à l'heure où l'écurie collabore étroitement avec la FIA et la Formule 1 pour réduire l'impact environnemental de ses déplacements à travers le monde, tout au long de la saison.