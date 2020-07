Accor : de retour d'AG

Accor : de retour d'AG









(Boursier.com) — L'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Accor, présidée par Sébastien Bazin, Président-directeur général, s'est tenue ce jour à huis-clos en raison du contexte sanitaire. Les actionnaires avaient la possibilité de voter jusqu'hier, lundi 29 juin, à 15 heures. Le quorum s'est élevé à 73,604% des actions. Les actionnaires avaient la possibilité de poser des questions écrites préalablement à l'Assemblée Générale ainsi que durant l'Assemblée via une plateforme dédiée.

Au cours de l'Assemblée Générale, Sébastien Bazin a évoqué les difficultés auxquelles le secteur du tourisme est confronté depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, l'impact important de cette crise sur les activités de Accor et les perspectives de reprise lente et limitée auxquelles il faut s'attendre. Il a également évoqué les initiatives prises par le Groupe durant cette période, que ce soit la création du Fonds All Heartist pour amoindrir les effets de la crise sur les collaborateurs du Groupe ou sur ses partenaires individuels, les partenariats avec Bureau Veritas et AXA pour renforcer la sécurité des clients au sein des hôtels du Groupe, et la réflexion actuellement menée autour de l'allègement de la structure du Groupe.

Jean-Jacques Morin, Directeur général adjoint, est parallèlement revenu sur les bonnes performances du Groupe en 2019, en particulier le niveau de son Excédent brut d'exploitation (EBE) à 825 millions d'euros. Il a également évoqué l'impact brutal de la pandémie sur le chiffre d'affaires et l'EBE du Groupe au 1er trimestre 2020, ainsi que les mesures de préservation des liquidités adoptées pour assurer l'autonomie financière du Groupe dans la durée. Toutes les résolutions soumises à l'Assemblée générale ont été adoptées.