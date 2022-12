ACC achève un projet solaire de 3,2 MW sur un toit pour Eastroc Beverage

(Boursier.com) — Asia Clean Capital Investment Holdings Limited a annoncé que le projet solaire distribué sur toiture de 3,2 MW en coopération avec Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd a été connecté avec succès au réseau aujourd'hui.

Le projet solaire achevé est installé sur le toit inactif de l'usine d'Eastroc Beverage à Nanning, qui est investie et exploitée par ACC. L'électricité verte générée par le système sera vendue à l'utilisateur à un prix compétitif.

Non seulement l'utilisateur n'a pas besoin d'investissement initial, mais son coût de consommation d'énergie sera continuellement réduit.

Les composants, les onduleurs de chaîne, les installations connectées au réseau, les fils et les câbles de ce projet solaire sont sélectionnés parmi les marques de première qualité du secteur. L'ensemble du processus de construction du projet repose toujours sur les quatre pierres angulaires que sont la santé et la sécurité, le contrôle des émissions, la qualité et le calendrier de construction, afin de garantir la qualité du système, ainsi que la sécurité et l'efficacité de son exploitation pendant son cycle de vie...