Abivax : La perte nette s'élève à -29,6 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel d'Abivax est de -18,6 millions d'euros au 30 juin 2022 (-1,7 millions d'euros par rapport à

-16,9 millions d'euros constatés au 30 juin 2021), avec une baisse des dépenses 'R&D' au premier semestre 2022 comparé au premier semestre 2021 (+8,1 millions d'euros), équilibrée par la diminution des revenus au premier semestre 2022 comparé au premier semestre 2021 (-9,6 millions d'euros), due sur cette période aux subventions reçues de la part de Bpifrance pour le programme de Covid-19, qui s'élevaient à +9,6 millions d'euros.

Les dépenses de 'R&D' diminuent à -15,9 millions d'euros (une baisse de +8,1 millions d'euros par rapport à -24 millions d'euros constatés au 30 juin 2021). Au premier semestre 2022, les dépenses 'R&D' ont principalement été liées à la préparation des nouvelles étapes du développement d'obefazimod dans les indications inflammatoires (89% du total des dépenses en 'R&D'). Le premier semestre a été particulièrement dédié à la préparation du programme de phase 3 d'obefazimod dans la RCH, avec une augmentation des investissements prévue pour le second semestre 2022.

Le premier semestre 2021, en revanche, avait été consacré majoritairement à l'avancement des activités de développement clinique en place, y compris la fin de l'étude d'induction de phase 2b avec obefazimod dans la RCH, et la fin de plusieurs études cliniques de phase 1 avec comme objectif de soutenir la préparation du futur dépôt du dossier d'enregistrement.

Les frais généraux et administratifs sont stables et s'élèvent à -2,8 millions d'euros au 30 juin 2022 (15% du total des charges d'exploitation) contre -2,6 millions d'euros (10%) au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2022, le nombre total d'employés était de 24.

Le Crédit d'Impôt Recherche 2022 s'élève à +2,2 millions d'euros au 30 juin 2022, comparé à +1,6 millions d'euros au 30 juin 2021.

Enfin, la société a enregistré une perte extraordinaire résultant d'une dépréciation de -11 millions d'euros des actifs incorporels relatifs à sa plateforme technologique de stimulation immunitaire, représentée par le candidat médicament ABX196, suite à la décision de restreindre sa stratégie de développement à la recherche d'une opportunité de partenariat.

La perte nette s'élève à -29,6 millions d'euros au 30 juin 2022 (-13,0 millions d'euros par rapport à -16,5 millions d'euros au 30 juin 2021).

La trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à +26,6 millions d'euros contre +60,7 millions d'euros fin 2021.

En septembre 2022, la société a réalisé un financement de +49,2 millions d'euros souscrit par des investisseurs américains et européens de premier plan, composé d'une augmentation de capital de +46,2 millions d'euros et d'une émission de certificats de royalties d'un montant de +2,9 millions d'euros. Suite à ce financement, la société est financée jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, tenant compte de la trésorerie existante et de la priorisation des programmes cliniques avec obefazimod, concentrée sur le programme de phase 3 dans la RCH.