Abionyx Pharma : AG en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de la Société Abionyx Pharma, sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 11 juin 2021 à 9 heures.

Dans le contexte de pandémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, telle que prorogée par le décret no2021-255 du 9 mars 2021, il a été décidé que cette AGM se tiendra au siège social de la Société, 33 avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, à huis clos et hors la présence physique des actionnaires.

Compte tenu du nombre de personnes potentiellement présentes à l'AGM, la société ne dispose pas de salle permettant de respecter les mesures sanitaires prévues par le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les modalités de participation et d'organisation de cette AGM vont être adaptées en conséquence. Les actionnaires pourront suivre l'AGM sur le site Internet de la Société : www.abionyx.com.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'AGM sur le site www.abionyx.com.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 30 avril 2021, rappelant l'ordre du jour et contenant les informations utiles sur les modalités de la tenue de l'AGM.

Parmi les projets de résolution, le Conseil d'Administration propose le renouvellement de Christian Chavy comme administrateur et de BPI France Participations comme censeur. En revanche, il ne propose pas de renouveler le mandat d'administrateur de Jean-Louis Dasseux ni de procéder à son remplacement.