ABBYY enregistre une augmentation de 60% de son chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — ABBYY , multinationale spe?cialise?e dans l'Intelligent Process Automation, annonce une croissance significative de +60% de son revenu annuel récurrent (ARR) en 2023 pour sa plateforme d'IA dédiée au traitement intelligent des documents (IDP), baptisée ABBYY Vantage.

Cette croissance soutenue résulte d'une demande accrue de la part d'entreprises cherchant à profiter des grands modèles de langage (LLM) sans pâtir des imprécisions de l'IA générative. Le choix de ces entreprises exprime un besoin d'IA conçue sur mesure, afin de valoriser leurs données et d'alimenter les modèles avec des informations pertinentes.

En ajustant la pertinence des modèles d'IA à des contextes plus ciblés, ABBYY IDP permet aux entreprises de tirer parti des grands modèles de langage (LLM). L'entreprise a traité plus de 1,45 trillion de pages de documents au sein du portefeuille IDP d'ABBYY au cours de la dernière année écoulée.

La portée internationale d'ABBYY est renforcée par son programme de partenariat en constante expansion, établissant des alliances stratégiques avec des fournisseurs de plateformes d'automatisation, des cabinets de conseil, des fournisseurs de solutions intégrées (ISV) et des revendeurs. Des entreprises telles que Blue Prism, PwC, Deloitte, Workato, Mendix, NICE, Novelis et Pipefy ont déjà réussi à intégrer avec succès l'IA d'ABBYY dans leur portefeuille.

Par ailleurs, la division ABBYY Timeline affiche une croissance exceptionnelle de 100% de ses revenus annuels récurrents (ARR). Les entreprises en pointe sur l'innovation reconnaissent les bénéfices de l'intelligence des processus pour optimiser les opérations commerciales, tendre vers l'excellence opérationnelle, et ce, tout en réduisant les coûts liés à l'inefficacité des processus et des ressources. Des organisations évoluant dans des domaines aussi variés que la fabrication d'articles de sport ou encore les services financiers ont économisé un temps précieux et généré des millions de dollars en intégrant ABBYY Timeline avec IDP et des plateformes d'automatisation de workflow.

"Le marché de l'automatisation intelligente atteint un pivot critique. De fait, les responsables informatiques et les dirigeants d'entreprises sont avides d'adopter l'IA générative en raison de sa simplicité d'utilisation et de ses réponses rapides pour des tâches telles que la reformulation de contenu. Nous renforçons nos produits et solutions en intégrant cette technologie transformative, capitalisant sur nos décennies d'expérience dans le développement d'IA focalisées sur les documents. Cette fusion entre notre IA spécialisée, les grands modèles de langage (LLM) et l'IA générative fait de nous un partenaire fiable pour les départements innovation en quête de conseils sur l'utilisation de l'IA heuristique et de l'IA transformative pour exploiter leurs données et atteindre les objectifs escomptés."