AB Science : les résultats de l'étude de phase 3 dans la maladie d'Alzheimer ont été présentés à la AAIC

(Boursier.com) — AB Science annonce que les résultats de son étude de phase 3 dans la maladie d'Alzheimer ont été présentés à la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) (26-30 juillet 2021).

L'AAIC est la réunion internationale la plus importante et la plus influente consacrée aux dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et les démences. La conférence virtuelle de l'année dernière a attiré plus de 31 000 participants et plus de 3.000 présentations scientifiques. Cette année, la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) se déroulera à la fois en format présentiel (Denver, États-Unis) et en ligne (modèle de présentation hybride).

Le professeur Bruno Dubois, directeur de l'Institut de la Mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et investigateur coordonnateur de l'étude AB09004, a présenté les principaux résultats dans le cadre de la session consacrée aux essais cliniques chez l'homme.

Le résumé complet sera publié dans un supplément de la revue Alzheimer's & Dementia (la revue de l'Association Alzheimer).

Le professeur Bruno Dubois a déclaré : "Les résultats de cette étude démontrent, pour la première fois, qu'un médicament ciblant les cellules immunitaires innées du système neuro-immunitaire peut être bénéfique pour les personnes atteintes des formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer. Le masitinib, administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour, a ralenti de manière significative la détérioration cognitive par rapport au placebo et a également montré une réduction de la perte de capacité fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne. Tout aussi important, il a été démontré que la tolérance du masitinib, lorsqu'il est administré en complément d'un inhibiteur de la cholinestérase et/ou de la mémantine, était conforme à son profil de risque connu et n'était pas aggravée dans cette population âgée".

Le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences a déclaré : "Il existe un besoin urgent d'approches thérapeutiques nouvelles qui ciblent les voies non-amyloïdes dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. La sélection de ce résumé d'étude pour une présentation orale à la Alzheimer's Association International Conference de cette année est une indication de l'impact potentiel du masitinib sur les options thérapeutiques existantes dans la maladie d'Alzheimer légère à modérée, ainsi que du niveau d'intérêt suscité par cette approche innovante".