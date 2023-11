A.P. Moller-Maersk : va supprimer 10.000 emplois

(Boursier.com) — A .P. Moller-Maersk, le géant danois du commerce maritime, va tailler dans ses effectifs. L'entreprise, considérée comme un baromètre du commerce mondial, prévoit de supprimer au moins 10.000 emplois pour protéger sa rentabilité alors que les taux de fret ont chuté après la période faste de la pandémie et que la concurrence s'est accrue dans le secteur. Le groupe prévoit d'économiser 600 millions de dollars grâce à ce plan de restructuration. La société basée à Copenhague réexaminera également son programme de rachat d'actions pour 2024 et réduira son programme de dépenses d'investissement en 2023 et 2024. Maersk anticipe désormais un Ebitda sous-jacent 2023 " vers l'extrémité inférieure " d'une fourchette précédemment donnée de 9,5 à 11 milliards de dollars.

"Notre industrie est confrontée à une nouvelle normalité avec une demande modérée, des prix qui reviennent à leurs niveaux historiques et des pressions inflationnistes sur notre base de coûts. Depuis l'été, nous avons constaté une surcapacité dans la plupart des régions, entraînant une baisse des prix et aucune augmentation notable du recyclage ou de la marche au ralenti des navires. Compte tenu des temps difficiles à venir, nous avons accéléré plusieurs mesures de maîtrise des coûts et de la trésorerie pour préserver notre performance financière", a déclaré Vincent Clerc, le patron de Maersk.

Lors d'un entretien accordé à 'Bloomberg', le dirigeant a précisé s'attendre à ce que les surcapacités dans l'industrie continuent à faire pression sur les rendements. Il voit cette période défavorable durer au moins 2 à 3 ans.