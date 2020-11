300 Mds$ pourraient sortir des marchés actions d'ici la fin de l'année, avertit JP Morgan

300 Mds$ pourraient sortir des marchés actions d'ici la fin de l'année, avertit JP Morgan









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Environ 300 milliards de dollars pourraient sortir des marchés actions d'ici la fin de l'année. De quoi rendre les places boursières vulnérables après la folle ascension des dernières semaines. Selon les stratèges de JP Morgan Chase & Co, de grands investisseurs multi-actifs pourraient avoir besoin d'opérer une certaine rotation afin de sécuriser leurs gains récents. Ils citent notamment les fonds communs de placement équilibrés (portefeuilles 60/40), les régimes de retraite à prestations définies américains et certains grands investisseurs comme la Norges Bank, qui gère le fonds souverain norvégien, et le régime de retraite du gouvernement japonais GPIF.

"Nous constatons une certaine vulnérabilité des marchés d'actions à court terme en raison des fonds communs de placement équilibrés, un univers de 7 billions de dollars, qui doivent vendre environ 160 milliards de dollars d'actions dans le monde pour revenir à leur répartition cible de 60/40 soit d'ici la fin novembre, soit d'ici la fin décembre au plus tard".

Si le marché boursier venait encore à grimper en décembre, 150 milliards de dollars supplémentaires pourraient quitter les marchés actions avant la fin du dernier mois de l'année alors que les fonds de pension ont tendance à rééquilibrer leur portefeuille sur une base trimestrielle.