200 milliards de dollars pourraient sortir des marchés actions ce trimestre !

200 milliards de dollars pourraient sortir des marchés actions ce trimestre !









(Boursier.com) — Plus de 200 milliards de dollars pourraient sortir des marchés actions sur le trimestre en cours. Un montant calculé par les équipes de JPMorgan Chase & Co en se basant sur le besoin de rééquilibrage des portefeuilles des fonds de pension et fonds souverains. En cas de confirmation, ce niveau constituerait l'ajustement trimestriel le plus important depuis que la pandémie a frappé. "Ce flux de rééquilibrage négatif devient encore plus problématique étant donné la profondeur de la forte baisse du marché actions ce mois-ci". Les institutions ont tendance à ajuster leurs portefeuilles chaque trimestre pour maintenir leur allocation d'actifs cible.

Cette révision est l'un des nombreux risques auxquels sont confrontés les marchés boursiers après le puissant rallye observé à Wall Street à partir des planchers de mars dernier. Parmi les autres risques, la banque cite les valorisations tendues dans certains segments, une reprise économique hésitante, la volatilité potentielle autour des élections américaines et la dépendance des marchés financiers au soutien des Banques centrales. Néanmoins, les stratèges de JPMorgan sont globalement optimistes sur les perspectives des places boursières. "Pour le moyen et le long terme, nous voyons encore beaucoup de potentiel étant donné la faiblesse de la position globale des actions... Un recul des marchés et des risques au cours des prochaines semaines représenterait probablement une opportunité d'achat".