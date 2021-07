Zone euro : taux d'inflation en baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les opérateurs ont pris connaissance ce matin des chiffres européens de l'inflation, qui se sont établis à un niveau conforme aux anticipations et traduisent ainsi un taux d'inflation annuel en baisse à 1,9% dans la zone euro, contre 2% en mai et 0,3% un an auparavant. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,2% en juin, contre 2,3% en mai et 0,8% un an plus tôt.

Sur le mois de juin, le CPI 'core' - hors énergie et produits alimentaires non transformés - de la zone euro en données harmonisées et hors ajustements saisonniers, en glissement annuel, a grimpé de 0,9% en lecture finale selon Eurostat, comme attendu. Le CPI harmonisé hors ajustements saisonniers (IPCH - indice aux normes européennes) s'est apprécié de 0,3% par rapport au mois antérieur. L'inflation dans la zone euro a donc ralenti à 1,9% sur un an, contre 2% en mai. Les prix de l'énergie ont grimpé de 1,3% par rapport à mai et de 12,6% sur un an...