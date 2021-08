Zone euro : repli de la production industrielle

En juin 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué comme attendu de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE,...

(Boursier.com) — En juin 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué comme attendu de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à mai 2021, selon les estimations d'Eurostat, office statistique de l'Union européenne. En mai 2021, la production industrielle avait diminué de 1,1% (révisé de -1%) dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. En juin 2021, par rapport à juin 2020, la production industrielle a augmenté de 9,7% dans la zone euro et de 10,5% dans l'UE.

Parmi les autres statistiques de la matinée, rappelons que le PIB préliminaire britannique a augmenté au rythme de 4,8% au second trimestre, en ligne avec les attentes. La production industrielle britannique, qui vient aussi d'être annoncée, a régressé de 0,7% en juin, en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus.