Zone Euro : les indices PMI IHS Markit revus en hausse en novembre

Contrairement aux indices français, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a été revu à la hausse par rapport à son...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Contrairement aux indices français, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a été revu à la hausse par rapport à son estimation flash (50,3), atteignant 50,6 en novembre. L'indice reste ainsi stable par rapport à octobre et continue à signaler une croissance marginale du secteur privé de la zone euro, l'une des plus faibles depuis six ans et demi.

Le secteur des services demeure le principal moteur de la croissance, son rythme d'expansion ayant toutefois ralenti par rapport au mois précédent. L'indice final de l'activité de services ressort en effet à 51,9 contre 52,2 en octobre, et une estimation flash à 51,5. La production manufacturière a quant à elle diminué pour un dixième mois consécutif, le ralentissement de la contraction se poursuivant toutefois en novembre, les fabricants signalant en effet le plus faible recul de leur activité depuis août dernier.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "Dépassant légèrement son estimation flash en novembre, l'indice PMI composite final de la zone euro continue toutefois de signaler une quasi-stagnation de l'économie de la région. Les dernières données de l'enquête affichent en effet un niveau conforme à une croissance du PIB d'à peine 0,1% au quatrième trimestre, le secteur manufacturier continuant de peser lourdement sur l'expansion globale. Les derniers résultats de l'enquête préfigurant en outre la plus faible croissance trimestrielle du secteur des services depuis cinq ans, le risque de généralisation du malaise économique est de plus en plus réel et préoccupant".