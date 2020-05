Zone euro : les indices flash IHS Markit se redressent en mai après leur plus bas historique

La contraction économique de la zone euro semble quelque peu ralentir si l'on se fie à l'évolution des indices PMI IHS Markit...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La contraction économique de la zone euro semble quelque peu ralentir si l'on se fie à l'évolution des indices PMI IHS Markit. L'Indice PMI flash Composite IHS Markit atteint ainsi 30,5 en mai, en nette progression par rapport à son creux historique d'avril (13,5), et supérieur au niveau de 27 attendu par le consensus. Affichant toutefois un niveau nettement inférieur à la barre de 50, l'indice signale une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité globale de la zone euro et continue d'indiquer un taux de contraction encore jamais atteint avant le début de la crise sanitaire. Le creux historique précédent de 36,2 avait été enregistré au plus fort de la crise financière mondiale, en février 2009.

L'Indice PMI flash de l'activité de services se redresse également fortement, à 28,7 (12,0 en avril), alors que l'Indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'établit à 39,5 (33,4 en avril).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente les derniers chiffres de l'enquête: "si l'activité globale du secteur privé de la zone euro s'est de nouveau très fortement repliée en mai, la crise économique pourrait avoir atteint son point le plus bas en avril, comme le suggère le ralentissement de la contraction observé au cours du mois. Le PIB de la zone euro risque toutefois de chuter à un taux inégalé au deuxième trimestre, potentiellement inférieur de près de 10% à celui du premier trimestre. Le redressement de l'indice PMI permet néanmoins d'espérer une modération continue de la contraction dans les mois à venir, au fur et à mesure que les pays de la région abandonneront progressivement leurs règles de confinement".