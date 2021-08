Zone euro : l'inflation accélère, la BCE va-t-elle agir au 4e trimestre ?

L'inflation a atteint 3% sur un an en août dans la zone euro... Plusieurs membres du conseil de la BCE estiment que les achats d'actifs d'urgence doivent désormais être réduits. Le sujet devrait être abordé lors de la réunion des 8 et 9 septembre.

(Boursier.com) — Face à l'accélération de l'inflation, qui a atteint un rythme de 3% sur un an en août dans la zone euro, deux membres de la BCE se sont prononcés mardi en faveur d'une réduction des achats d'actifs de la banque centrale européenne à partir du 4e trimestre 2021.

Ainsi, Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a plaidé en faveur de la réduction des achats d'obligations dans le cadre du programme d'urgence contre la pandémie de Covid dès le trimestre prochain, ajoutant qu'il s'attendait à une discussion sur le sujet lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, les 8 et 9 septembre.

"Nous sommes maintenant dans une situation où nous pouvons réfléchir à la façon de réduire les programmes spéciaux pandémiques. Je pense que c'est une analyse que nous partageons", a ainsi déclaré Robert Holzmann, également gouverneur de la banque centrale d'Autriche, lors d'une interview à l'agence Bloomberg.

De son côté, Klaas Knot, patron de la banque centrale néerlandaise, a estimé que "les perspectives d'inflation de la zone euro pourraient justifier la fin du mode crise de la BCE". Dans un entretien également avec Bloomberg, il a dit envisager un arrêt du plan d'urgence en mars 2022, ce qui impliquerait de commencer à réduire rapidement les montants des achats mensuels.

Lundi, le Français François Villeroy de Galhau, également membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, avait déclaré que la banque centrale devrait tenir compte de la récente amélioration des conditions financières dans ses discussions concernant ses achats d'actifs.

Mardi, l'institut Eurostat a publié sa première estimation de l'inflation en août dans la zone euro. La hausse des prix a accéléré pour atteindre 3% sur un an, son niveau le plus élevé depuis 10 ans, après +2,2% en juillet, alors que le consensus de place visait une hausse de 2,7%.

La hausse des prix de l'énergie est estimée à 15,4% en rythme annuel après une progression de déjà 14,3% le mois précédent, précise Eurostat. Ceux des biens industriels hors énergie ont augmenté de 2,7% sur un an, ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac de 2%. L'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, s'est affichée en hausse de 1,6%, contre 0,9% en juillet.