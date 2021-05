Zone Euro : l'activité dopée en mai par la réouverture des services

Zone Euro : l'activité dopée en mai par la réouverture des services









La levée progressive des restrictions liées à la 3e vague de coronavirus a permis à l'activité économique de la zone euro de remonter en mai à son plus haut niveau depuis trois ans. Le rebond des services a été particulièrement marqué.

(Boursier.com) — La publication, vendredi, des indices d'activité PMI "flash" de mai ont confirmé la reprise en Europe, à la faveur de la réouverture progressive des économies après la 3e vague de coronavirus. La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a même atteint en mai son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, la forte reprise dans les services venant s'ajouter au dynamisme déjà marqué de l'industrie manufacturière. Cette dernière fait désormais face à des pénuries et à des tensions sur les prix de ses achats.

L'indice PMI "flash" composite, calculé par IHS Markit, et considéré comme un bon baromètre de l'activité économique globale, a ainsi grimpé à 56,9 dans la zone euro, après 53,8 en avril, remontant au plus haut depuis février 2018.

Les prix payés par les industriels s'envolent

L'indice du seul secteur des services a bondi à 55,1 après 50,5 en avril, dépassant nettement le consensus qui le donnait à 52,3. Le PMI flash manufacturier a légèrement reculé à 62,8 (après un record de 62,9 en avril), mais il a dépassé les attentes, logées à 62,5.

A noter que le sous-indice des prix payés par les industriels a encore augmenté, pour atteindre 86,5 après 82,2 en avril, au plus haut depuis le début de l'enquête en 1997, traduisant des tensions inflationniste liées au pénuries de certains composants.

Hors zone euro, au Royaume-Uni, l'indice PMI manufacturier a franchement dépassé les attentes en mai, à 66,1 contre 61 de consensus, alors que l'indicateur des services a manqué de peu les attentes à 61,8, mais il est resté très solide. Les ventes de détail au Royaume-Uni ont bondi de 9,2% en avril sur un mois, contre +4,5% de consensus.

Secteur manufacturier et prix sous tension aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, aussi, la reprise a accéléré début mai. L'indice PMI "flash" composite est ressorti à 68,1 contre 63,5 en avril, signalant ainsi une forte expansion de l'activité. L'indice flash manufacturier est monté à 61,5, contre un consensus de marché de 60,5, au plus haut depuis octobre 2009. L'indicateur des services a atteint 70,1, contre 64,5 de consensus, lui aussi au plus haut depuis 2009.

L'enquête menée par le cabinet IHS Markit relève que les industriels américains font face un manque de capacités de production et à des pénuries de matières premières et de pièces/composants, une situation qu'ils voient durer toute l'année 2021, et qui entraîne des hausses de leurs coûts. Les entrepreneurs "s'efforcent de faire passer ces hausses de coûts vers leurs clients", note encore IHS Markit, dont la mesure des prix payés par les industriels est montée en mai au plus haut depuis juillet 2008.