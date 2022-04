Zone euro : inflation record confirmée

Le niveau record de l'inflation dans la zone euro se confirme au mois de mars...

(Boursier.com) — Le niveau record de l'inflation dans la zone euro se confirme au mois de mars. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) ressort ainsi en progression de 7,5% en rythme annuel, contre +5,9% (données révisées) en février et +6,7% de consensus. Les prix de l'énergie affichent une flambée de près de 45% par rapport à mars 2021, accélérant encore leur hausse. Ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac se sont appréciés de 5% en un an, ceux des biens industriels hors énergie de 3,4% et ceux des services de 2,7%, d'après Eurostat. Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés ressort ainsi à 3,2% sur un an contre 2,9% un mois plus tôt, Le 'core CPI' préliminaire, mesure encore plus étroite de l'inflation excluant alcool et tabac, est en hausse de 3%, contre 3,1% de consensus et +2,7% un mois avant.