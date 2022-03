Zone euro : inflation record !

L'inflation dans la zone euro atteint un record...

(Boursier.com) — L 'inflation dans la zone euro atteint un record. La hausse des prix a accéléré plus que prévu au mois de février, avec la progression des prix de l'énergie, selon les chiffres définitifs d'Eurostat ce jeudi. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) grimpe de 5,9% sur un an, contre 5,8% auparavant estimé, 5,8% de consensus FactSet et 5,1% en janvier. Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro en février proviennent de l'énergie (+3,12 points de pourcentage), suivie des services (+1,04 pp), de l'alimentation, alcool & tabac (+0,90 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,81 pp).

Notons par ailleurs que l'OCDE vient d'estimer pour sa part que l'inflation mondiale cette année pourrait subir une augmentation supplémentaire de 2,5 points.