Zone euro : inflation confirmée à 5,5% en juin

(Boursier.com) — Il n'y a pas eu de réelle surprise ce jour du côté de l'inflation européenne. Le taux d'inflation de la zone euro a ainsi été confirmé à 5,5%, en ligne avec les attentes, tandis que la lecture "core" harmonisée finale a été de +5,5% également contre 5,4% précédemment évalué. L'inflation dans la zone euro a donc ralenti en juin à 5,5% sur un an contre 6,1% en mai, selon Eurostat, avec une modération des tensions sous-jacentes. Par rapport au mois de mai, l'indice des prix aux normes européennes a augmenté de 0,3%. L'inflation sous-jacente hors éléments volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s'établit à 6,8% sur un an en juin contre 6,9% en mai. Une mesure plus étroite excluant l'alcool et les produits du tabac a en revanche progressé à 5,5% par rapport à juin 2022 contre +5,3% en mai. Ces indicateurs demeurent évidemment largement au-dessus de l'objectif d'inflation de 2% de la BCE.