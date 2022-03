Zone euro : indices PMI Flash en repli en mars mais meilleurs qu'anticipés

Repli des indices PMI Flash dans la zone euro en mars sur fond de guerre en Ukraine...

(Boursier.com) — Repli des indices PMI Flash dans la zone euro en mars sur fond de guerre en Ukraine. Bien qu'en repli, l'indice flash composite S&P Global de l'activité globale ressort à 54,5 (55,5 en février), supérieur au niveau de 53,8 attendu par le marché. L'indice signale néanmoins le deuxième plus fort taux d'expansion depuis novembre et un rythme de croissance toujours supérieure à la moyenne de long terme enregistrée avant le début de la pandémie. L'indice PMI Flash de l'activité de services recule sur un mois de 55,5 à 54,8 (54,3 de consensus) tandis que l'indice PMI flash de l'industrie manufacturière tombe à 57 (58,2 en février et 56 de consensus), sur un plancher de 14 mois.