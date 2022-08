Zone euro : difficile d'échapper à la récession ?

Récession en vue dans la zone euro...

(Boursier.com) — Récession en vue dans la zone euro. Selon une enquête menée par 'Bloomberg' auprès d'économistes lors de la semaine close le 11 août, la probabilité d'une baisse de l'activité pendant deux trimestres consécutifs dans la région est désormais de 60%, contre 45% dans une enquête précédente et 20% avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le risque n'avait plus été aussi élevé depuis novembre 2020. La hausse du coût de la vie alimentée par le bond des prix de l'énergie nuit aux entreprises et aux ménages de la zone euro alors que la sécheresse qui a entraîné une baisse des niveaux d'eau dans toute l'Europe cet été risque d'aggraver encore davantage la crise énergétique sur le Vieux continent.

L'inflation devrait atteindre en moyenne près de 8% en 2022, soit environ quatre fois l'objectif de la Banque centrale européenne, avant de retomber à 4% l'année prochaine. Les économistes interrogés par l'agence voient néanmoins toujours l'inflation ralentir pour atteindre l'objectif de 2% en 2024. Ils s'attendent par ailleurs à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt d'un demi-point en septembre, comme elle l'a fait en juillet. Cela porterait le taux de dépôt à 1% d'ici la fin de l'année, avec une hausse d'un quart de point anticipée en mars prochain.