Zone euro : déficit commercial de 7,6 milliards d'euros en février

(Boursier.com) — La zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 7,6 milliards d'euros en février, contre un excédent de 23,6 MdsE un an plus tôt. Les exportations de biens vers le reste du monde se sont élevées à 215,8 MdsE, en hausse de 17,0%, tandis que les importations se sont établies à 223,4 MdsE, en progression de 38,8% sur un an, en raison notamment d'une nouvelle augmentation des importations d'énergie.