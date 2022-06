Zone euro : croissance revue à 0,6% au premier trimestre

La croissance économique de la zone euro a été revue à 0,6% pour le premier trimestre, par rapport au trois mois antérieurs, selon les statistiques...

(Boursier.com) — La croissance économique de la zone euro a été revue à 0,6% pour le premier trimestre, par rapport au trois mois antérieurs, selon les statistiques d'Eurostat. Le consensus FactSet était de 0,3% et la lecture antérieure de 0,3% également. Par rapport au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut des 19 pays de la zone a augmenté de 5,4% sur la période de janvier à mars, alors que le consensus FactSet était de 5,1%. Les données d'Eurostat indiquent que l'expansion de la zone euro s'est accélérée sur les trois premiers moins de l'année 2022, après une croissance de 0,2% au quatrième trimestre 2021 et malgré l'impact de la guerre en Ukraine. La bonne surprise du premier trimestre s'explique notamment par la hausse des exportations, qui a plus que compensé les baisses des dépenses publiques et la consommation des ménages.