Yellen s'est entretenue avec Liu He

(Boursier.com) — Janet Yellen et Liu He se sont entretenus, mais peu de progrès ont été notés sur les questions commerciales et économiques. Bloomberg a ainsi rapporté que le vice-Premier ministre chinois Liu He et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen avaient eu leur deuxième conversation téléphonique en quatre mois, qualifiée de "pragmatique et constructive" par la partie chinoise. Les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer la communication et la coordination des politiques macroéconomiques. Bloomberg indique que le ton de l'appel était plus positif qu'en juin, bien que peu de progrès réels aient été réalisés. La Chine a réitéré sa position selon laquelle les États-Unis devraient baisser les tarifs douaniers, tout en critiquant les sanctions et le traitement des entreprises chinoises.

L'USTR américaine Katherine Tai et Liu He avaient échangé quant à eux plus tôt ce mois, sur fond d'inquiétudes des États-Unis, concernant notamment les subventions chinoises et les pratiques de marché. Tai avait critiqué Pékin pour son incapacité à remplir ses engagements d'achat dans le cadre de l'accord commercial de phase 1...