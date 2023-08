Wall Street : Walmart et Cisco sous surveillance

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en modeste progression avant bourse ce jeudi, récupérant une portion de ses pertes de la veille. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq prennent 0,1 à 0,2%. Cisco est attendu en nette hausse, au lendemain de sa publication financière. Walmart et Tapestry publient avant bourse leurs derniers trimestriels, tandis qu'Applied Materials, Ross Stores ou Keysight Technologies annoncent après la clôture.

Hier soir, le Dow Jones reculait de 0,52% à 34.765 pts et le Nasdaq de 1,15% à 13.474 pts, suite aux Minutes de la Fed confirmant l'engagement de la banque centrale américaine à lutter contre l'inflation. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est de 86% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% le 20 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. La probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point n'est pas négligeable à près de 14%, alors que l'économie américaine demeure résiliente et que le marché du travail ne montre pas de signe évident de faiblesse.

Sur le front économique à Wall Street ce jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 12 août seront connues à 14h30 (consensus 240.000), à la même heure que l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois d'août (consensus -10). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juillet sera communiqué à 16 heures (consensus -0,4% par rapport au mois antérieur).