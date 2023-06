Wall Street : Waller (Fed) envisage un resserrement monétaire supplémentaire

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, s'exprime ce vendredi et juge que l'inflation, ajustée des éléments volatils (alimentaire et énergie), ne...

(Boursier.com) — Christopher Waller, gouverneur de la Fed, s'exprime ce vendredi et juge que l'inflation, ajustée des éléments volatils (alimentaire et énergie), ne bouge pas, ce qui pourrait justifier la nécessité d'un resserrement monétaire supplémentaire. L'inflation "core" ne bouge donc pas comme elle le devrait, malgré le durcissement monétaire accéléré de la Fed, ce qui inquiète visiblement Waller. Rappelons que la Fed a choisi mercredi soir de maintenant ses taux entre 5 et 5,25%, observant une pause afin de prendre le temps d'observer l'impact des mesures antérieures. Les responsables de la banque centrale américaine envisagent encore deux hausses de taux d'ici la fin de l'année, mais Wall Street semble bien plus optimiste et anticipe déjà un pivot, malgré les commentaires répétés de Jerome Powell et ses pairs excluant pour l'heure cette hypothèse.