Wall Street vole de record en record

La cote américaine est attendue encore en progression avant bourse ce vendredi

(Boursier.com) — Wall Street n'en finit plus d'aligner les records. La cote américaine est attendue encore en progression avant bourse ce vendredi, le S&P500 s'adjugeant 0,3%, le Nasdaq 0,4% et le DJIA 0,3% en pré-séance. L'indice dollar s'adjuge 0,1% à 97,4. Le baril de brut WTI gagne 0,6% à 58,9$ sur le Nymex. L'optimisme est plus que jamais de rigueur, avec la bonne tenue de l'économie américaine couplée au soutien de la Fed. De plus, les tensions commerciales avec la Chine et les inquiétudes concernant le Moyen-Orient se sont apaisées.

Notons que les opérateurs se préparent à un long week-end outre-Atlantique, puisque la place américaine sera fermée lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr...

Sur le front économique ce jour aux États-Unis, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de décembre 2019 seront connus à 14h30 (consensus 1,373 million d'unités pour les mises en chantier et 1,458 million pour les permis).

Les chiffres de la production industrielle américaine du mois de décembre seront publiés quant à eux à 15h15 (consensus -0,3% en comparaison du mois antérieur, -0,2% pour la production manufacturière et 77,1% de taux d'utilisation des capacités).

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de janvier 2020 sera communiqué à 16 heures (consensus 99,3).

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes pour le mois de novembre 2019 sera enfin révélé à 16 heures (consensus 7,1 millions d'unités).

Sur la cote américaine ce jour, J.B. Hunt Transport Services, Regions Financial, Fastenal, Citizens Financial, First Horizon National, State Street et Schlumberger, publient notamment leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Dans l'actualité économique chinoise ce jour, la croissance du PIB du quatrième trimestre est ressortie stable à 6%, en ligne avec les attentes de marché. Le PIB annuel 2019 en Chine a ainsi grimpé au rythme de 6,1%, conformément aux prévisions des spécialistes. Il s'agit néanmoins de la plus faible croissance chinoise en 29 ans, après une expansion de 6,6% en 2018. Plus tôt dans la semaine, le vice-Premier ministre chinois Liu He avait indiqué que la croissance 2019 allait ressortir supérieure à 6%. Le consensus de place table sur un ralentissement à 5,9% en 2020... La production industrielle chinoise a quant à elle augmenté de 6,9% en décembre, ce qui ressort largement supérieur aux attentes. Les ventes de détail ont grimpé de 8% contre +7,9% de consensus.

Suite à la signature de l'accord commercial de phase 1 cette semaine avec les USA, des responsables de la Banque populaire de Chine ont jugé que cela permettait de poursuivre une politique monétaire prudente. Un maintien du niveau global de financement de l'économie est attendu.

Le South China Morning Post a pour sa part indiqué que le vice-Premier ministre Liu He n'était pas vraiment pressé de mener à bien les discusssions commerciales de phase 2. Les médias chinois ont réagi très diversement à l'accord de phase 1, sans mentionner d'ailleurs la phase suivante. L'administration Trump s'est pourtant engagée quant à elle à enchaîner rapidement sur les pourparlers de phase 2...

Parmi les points plus négatifs ce jour, notons que les ventes de détail britanniques en décembre ont reculé de manière inattendue, de -0,6% en comparaison du mois antérieur contre +0,7% de consensus de place. La lecture du mois antérieur a été revue en baisse à -0,8%. Ainsi, les consommateurs britanniques ont quelque peu évité les magasins durant la cruciale période des fêtes de fin d'année.

La bourse de New York a inscrit hier de nouveaux sommets historiques, au lendemain de la signature à Washington de l'accord commercial de Phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Par ailleurs, les ventes de détail US sont ressorties meilleures que prévu en décembre, facteur rassurant pour les marchés. Du côté des valeurs, les technologiques et les banques ont mené la hausse. Morgan Stanley s'est envolé de 6,6% après avoir publié des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes. Le pétrole a rebondi dans l'espoir d'une reprise de l'économie mondiale en 2020, tandis que l'or a marqué le pas.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,92% à 29.297 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,84% à 3.316 pts, et que le Nasdaq Composite a bondi de 1,06% à 9.357 pts.

Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont signé mercredi à Washington l'accord commercial partiel de Phase 1, décrit comme un accord "historique". Par ailleurs, le Congrès américain a définitivement approuvé jeudi le nouvel accord de libre-échange liant Etats-Unis, Mexique et Canada (AEUMC), une nouvelle victoire pour Donald Trump à quelques jours de l'ouverture de son procès en destitution.

Concernant l'accord avec la Chine, le texte de 96 pages prévoit que Pékin achètera sur les deux prochaines années 200 milliards de dollars de produits et services américains de plus qu'en 2017, année où ces achats avaient atteint 186 milliards. Trump a précisé que la Chine promettait d'augmenter ses achats de produits agricoles américains de 50 Mds$, alors que la Chine a plutôt avancé un niveau de 32 Mds$ sur deux ans.

L'accord comprend aussi des engagements de Pékin à encadrer les pratiques dont se plaignent les entreprises américaines concernant le non-respect de propriété intellectuelle par la Chine. Pékin aurait promis de punir les firmes locales enfreignant ou volant des secrets commerciaux. La question des acquisitions par les entreprises publiques chinoises de technologies au détriment des intérêts américains est aussi évoquée.

Si la Phase 1 marque une trêve dans le conflit qui oppose Washington et Pékin depuis plus de 18 mois, il ne prévoit pas de nouvelles baisses des droits de douane avant l'élection américaine du 3 novembre prochain. Larry Kudlow a indiqué que ces tarifs douaniers doivent permettre de s'assurer que la Chine tienne ses engagements de phase 1, et que la phase 2 progresse.

Ainsi, il est prévu qu'au plus tard 10 mois après la signature de l'accord, les Etats-Unis fasse le point sur les progrès effectués et décide de réduire ou non les droits de douane qui affectent encore plus de 360 milliards de dollars de biens chinois importés, selon des sources proches du dossier.

Quant à la phase 2, elle ne serait probablement pas conclue avant l'élection américaine de novembre prochain, même si les négociations ont déjà démarré, selon Washington. Les investisseurs sont bien conscients que malgré le soulagement créé par l'accord de Phase 1, les différends commerciaux sont loin d'être définitivement réglés entre les deux pays, notamment sur le front technologique.

Les marchés ont été rassurés jeudi par une série de statistiques américaines plutôt dynamiques. Ainsi, les ventes de détail ont grimpé de 0,7% en décembre (hors automobile) sur un mois contre +0,5% de consensus de place et après une stabilité en novembre. Hors automobile et essence, ces ventes de détail ont progressé de 0,5% contre +0,4% de consensus, alors qu'elles avaient reculé de 0,2% un mois plus tôt. Les ventes de détail comprenant automobile et essence ont augmenté toutefois un peu moins que prévu, progressant de 0,3% en décembre 2019 contre +0,4% de consensus, après une hausse révisée à 0,3% pour le mois de novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est renforcé à +17 en janvier, contre +3 de consensus et après +0,3 en décembre. Il signale ainsi une très forte accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région.

Sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été bien moins nombreuses que prévu, à 204.000 pour la semaine close le 11 janvier 2020, contre 215.000 de consensus et après 214.000 la semaine précédente.

L'indice du marché immobilier américain de la NAHB - National Association of Home Builders - est ressorti à 75 en janvier, en ligne avec le consensus des économistes de la place, contre 76 en décembre.

Les prix à l'importation ont augmenté de 0,3% en décembre sur un mois, en ligne avec le consensus de marché, tandis que les prix à l'export ont baissé de 0,2%. Enfin, les stocks des entreprises sont ressortis en repli de 0,2% en novembre, contre -0,1% de consensus de marché et +0,2% un mois plus tôt.