Wall Street : voilà les sorcières

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions... Notons qu'il n'y aura par ailleurs pas de statistique notable outre-Atlantique ce jour, pas plus d'ailleurs que de publication trimestrielle importante d'entreprise cotée.

Ailleurs dans le monde ce vendredi, l'indice allemand des prix à la production a connu une poussée plus de deux fois supérieure aux attentes en mai, à +1,5% en comparaison du mois antérieur. Les ventes britanniques de détail ont quant à elles surpris en baisse, reculant de 1,4% en mai là où le consensus était positif de +2% par rapport au mois d'avril. Hors automobile et essence, ces ventes régressent de 2,1% contre +2% de consensus FactSet. La balance européenne des comptes courants est ressortie excédentaire de 22,8 milliards de dollars en avril, contre 20 milliards de consensus.