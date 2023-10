Wall Street veut voir le marché du travail craquer

La première tendance demeure négative avant bourse à Wall Street ce mercredi, le S&P 500 cédant encore 0,5%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,5%...

(Boursier.com) — La première tendance demeure négative avant bourse à Wall Street ce mercredi, le S&P 500 cédant encore 0,5%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,5%. Hier soir, le Nasdaq Composite s'était écroulé de 1,87% et le Dow Jones de 1,29%, après la publication d'un rapport solide concernant les ouvertures de postes du mois d'août. Les opérateurs commencent donc à se lasser de la résistance incroyable de l'économie américaine et de celle de l'emploi, qui freinent le recul de l'inflation et repoussent donc l'échéance d'une inflexion de politique monétaire. Dans un tel contexte, les rendements obligataires se tendent plus encore, approchant des 5% sur le 10 ans et le 30 ans, ce qui commence à inquiéter...

Sur le front politique, la Chambre des représentants a par ailleurs voté hier la destitution du 'speaker' Kevin McCarthy, à 216 voix contre 210, dans un contexte de divisions au sein du Parti républicain et à l'initiative d'un petit groupe d'élus conservateurs menés par Matt Gaetz - représentant républicain de Floride. Ce rebondissement très inattendu plonge le Congrès dans un certain désordre, quelques jours seulement après un accord in extremis pour éviter une fermeture partielle des administrations - le fameux 'shutdown'. Patrick McHenry, élu républicain, a été nommé 'speaker' intérimaire.

Hier, le Département américain au Travail a indiqué que les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 étaient ressorties au nombre de 9,61 millions, contre un consensus FactSet de 8,9 millions et un niveau de 8,92 millions un mois auparavant, en lecture révisée. La précédente lecture de juillet était de 8,83 millions. Il s'agissait donc paradoxalement d'une mauvaise nouvelle pour les marchés, qui espèrent une faiblesse du marché de l'emploi afin de faciliter le travail de maîtrise de l'inflation de la Fed...

Les prochains chiffres de l'emploi seront donc surveillés de très près. Cela tombe bien, il reste quatre rapports sur le sujet cette semaine, avec dès aujourd'hui celui d'ADP sur l'emploi privé, puis demain jeudi, l'étude Challenger sur les destructions de postes annoncées et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le clou du spectacle sera pour vendredi, avec le rapport mensuel du Département américain au Travail sur la situation de l'emploi pour le mois de septembre.

Le rapport sur l'emploi privé américain de septembre sera publié à 14h15 ce jour. Le consensus Bloomberg se situe à 150.000 créations de postes, contre 140.000 pour celui de FactSet. Les investisseurs suivront par ailleurs ce jour à 15h45 l'indice Markit PMI américain des services et le PMI composite final de septembre (consensus FactSet 50,2 pour les services et 50,1 pour l'indice composite). Les commandes industrielles du mois d'août seront annoncées à 16 heures (consensus +0,4%), à la même heure que l'ISM des services du mois de septembre (consensus 53,7). Du côté de la Fed, Kathleen O'Neill, Austan Goolsbee, Jeffrey Schmid et Michelle Bowman, s'exprimeront dans la journée.

Demain jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements du mois de septembre, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Loretta Mester, Thomas Barkin, Mary Daly et Michael Barr de la Fed, s'exprimeront par ailleurs demain.

Enfin, le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié vendredi. Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 161.500 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an.