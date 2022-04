Wall Street : vers une inflation record ?

Sur le front économique aux États-Unis ce mardi, il sera surtout question d'inflation, avec l'indice des prix à la consommation aux USA pour le mois...

(Boursier.com) — La place américaine est attendue encore hésitante avant bourse ce mardi, S&P 500, DJIA et Nasdaq s'affichant proches de l'équilibre. Le baril de brut WTI reprend 3% sur le Nymex à plus de 97$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.952$. L'indice dollar s'adjuge 0,2% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche désormais à 2,816%, alors que le '30 ans' se traite à 2,826%.

Sur le front économique aux États-Unis ce mardi, il sera surtout question d'inflation, avec l'indice des prix à la consommation aux USA pour le mois de mars 2022 (14h30). Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. Il s'agirait donc d'une nouvelle accélération de l'inflation américaine, attendue à 8,4% contre 7,9% en février - en glissement annuel. L'inflation de février constituait déjà un plus haut de 40 ans.

Ce soir à 20 heures, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars. Thomas Barkin de la Fed s'exprimera dans la journée.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice allemand des prix à la consommation est resté proche des attentes du consensus en mars, en hausse de 2,5% hors ajustements et en comparaison du mois antérieur (+7,3% en glissement annuel). La progression s'affiche aussi à 2,5% en données européennes harmonisées (+7,6% sur un an). L'indice ZEW allemand reste profondément ancré en territoire négatif en avril après sa dégringolade du mois précédent sur fond de guerre en Ukraine. L'indice de confiance ressort à -41 points, contre -39,3 le mois précédent, et -48 de consensus. La balance commerciale française de février est ressortie pour sa part déficitaire de 10,3 milliards d'euros, déficit plus lourd qu'attendu.

Les marchés restent affectés par l'inflation et les craintes d'un rapide resserrement monétaire. La Fed devrait dévoiler deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai et juin afin de contrer l'inflation, d'après les économistes sondés par Reuters, qui estiment par ailleurs à 40% la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Alors que le chômage est tombé au plus bas historique, mais que l'inflation pointe au plus haut de 40 ans aux USA avec la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, les observateurs jugent donc que la banque centrale américaine doit agir rapidement.

Selon cette enquête Reuters réalisée entre le 4 et le 8 avril auprès de plus de 100 économistes, le taux des fed funds serait donc porté à 1,25-1,50% à l'issue de la réunion monétaire de juin. L'écrasante majorité des économistes tablent sur une hausse de 50 points de base en mai et 56 d'entre eux sur un relèvement équivalent en juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%.

Les risques sont toutefois réels, face à la rapidité du resserrement attendu. Les économistes estiment à 25% la probabilité d'une récession aux Etats-Unis d'ici un an et 40% à deux ans. Ils tablent par conséquent sur un net ralentissement ultérieur de la hausse des taux, en 2023, à 50 points de base au total sur l'année. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2%. Elle devrait avoir culminé à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes.

Les économistes ont enfin ajusté en baisse leurs prévisions de croissance, tablant sur une augmentation du PIB de 3,3% cette année et 2,2% en 2023.