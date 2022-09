Wall Street : vers un nouveau coup de massue de la Fed ?

Le rendez-vous incontournable de la semaine sera sans aucun doute la réunion monétaire de la Fed

(Boursier.com) — Le rendez-vous incontournable de la semaine sera sans aucun doute la réunion monétaire de la Fed, qui se tient mardi et mercredi. En attendant, les opérateurs pourront toujours suivre ce lundi l'indice du marché immobilier de la NAHB (National Association of Home Builders) pour le mois de septembre (consensus 48, annonce à 16h), puis demain mardi les mises en chantier et permis de construire du mois d'août (consensus FactSet 1,45 million d'unités en rythme annuel pour les mises en chantier, 1,62 million pour les permis). Mercredi, les reventes de logements existants du mois d'août retiendront aussi une certaine attention (consensus au rythme de 4,7 millions).

Mercredi soir, les investisseurs n'auront donc d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30). L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 85% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 15%. Les marchés demeurent extrêmement fébriles ces derniers jours, face à ce rythme imposé par la Fed pour lutter contre l'inflation, alors que les signaux d'une potentielle récession se multiplient.