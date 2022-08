Wall Street va trop vite dans l'anticipation d'une baisse des taux, dit Kashkari

Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a estimé que les marchés allaient trop vite en anticipant le "pivot de la Fed" et donc les futures...

(Boursier.com) — Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a estimé que les marchés allaient trop vite en anticipant le "pivot de la Fed" et donc les futures baisses de taux de 2023. Selon le responsable, cité par le New York Times, la Fed a encore beaucoup de chemin à parcourir dans sa lutte contre l'inflation. Neel Kashkari a donc indiqué vendredi que les marchés avaient pris de l'avance en anticipant que la banque centrale - qui a relevé rapidement les taux d'intérêt cette année - commencerait bientôt à reculer. "Je suis surpris par l'interprétation des marchés", a déclaré M. Kashkari dans une interview. "Le Comité (monétaire de la Fed) est uni dans sa détermination à ramener l'inflation à 2%, et je pense que nous allons continuer à faire ce que nous devons faire jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation soit en bonne voie pour redescendre à 2% - et nous en sommes loin".

Les responsables de la Fed ont relevé les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage la semaine dernière, leur deuxième augmentation consécutive des taux 'surdimensionnée', et une décision qui a porté les taux dans une fourchette de 2,25 à 2,5%. C'est à peu près ce que les décideurs considèrent comme un cadre neutre, qui n'alimente ni ne ralentit la croissance, et de nouvelles augmentations des taux d'intérêt commenceraient à freiner activement l'économie. Une nouvelle hausse de taux d'un demi-point ou de trois quarts de points est attendue en septembre...