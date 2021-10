Wall Street va se 'prendre le mur', prévient Carl Icahn

L'investisseur activiste voit des défis majeurs à long terme

(Boursier.com) — L 'investisseur activiste Carl Icahn a déclaré hier que les marchés financiers américains pourraient être confrontés à des défis majeurs à long terme, face à une masse monétaire excessive et à une inflation croissante. "À long terme, nous allons certainement nous heurter à un mur", a déclaré Icahn lundi sur 'Fast Money Halftime Report' (CNBC). "Je pense vraiment qu'il y aura une crise, de la façon dont nous procédons, de la façon dont nous imprimons de l'argent, de la façon dont nous entrons dans l'inflation. Si vous regardez autour de vous, vous voyez l'inflation tout autour de vous et je ne sais pas comment vous gérez cela à long terme", s'est ému le milliardaire.

La Fed et le Congrès américain ont il est vrai consacré des centaines de milliards de dollars à des mesures de relance pour sauver l'économie de la pandémie de Covid-19. Le bilan de la banque centrale a gonflé de plus de 3 000 milliards de dollars dans le cadre de son programme d'assouplissement quantitatif à durée indéterminée, tandis que le gouvernement a alloué plus de 5 000 milliards de dollars à des mesures de relance pour aider les Américains à traverser la crise sanitaire. Ces montants astronomiques pourraient donc être la source de dysfonctionnements à long terme...

Icahn s'abstient d'opinion immédiate tranchée sur la direction des marchés financiers, mais il pense qu'un jour, à long terme, les marchés paieront le prix de ces politiques. Grâce à ces programmes de relance sans précédent, le S&P 500 a rapidement effacé les pertes induites par la pandémie et a rebondi vers un nouveau sommet. L'indice large de référence des actions américaines a augmenté de plus de 19% en 2021, à 1,4% de ses pics inscrits début septembre.

La création massive de masse monétaire a en partie contribué à la montée des pressions sur les prix. L'inflation a atteint un nouveau sommet de 30 ans en août aux USA dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'une demande extraordinairement forte. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles de base, qui exclut les coûts de la nourriture et de l'énergie et est la mesure d'inflation préférée de la Fed, a augmenté de 0,3% pour le mois et de 3,6% par rapport à l'an dernier, relève CNBC.