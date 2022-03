Wall Street : une soirée décisive pour la Fed

Wall Street est attendu pour l'heure en vive hausse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 1,3%, le Dow Jones 1,1% et le Nasdaq 1,8%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu pour l'heure en vive hausse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 1,3%, le Dow Jones 1,1% et le Nasdaq 1,8%. Le baril de brut WTI se tasse vers les 96$ sur le Nymex, après sa chute de la veille. L'once d'or consolide de 0,4% à 1.923$. L'indice dollar rend 0,4% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse pour sa part sur les 40.000$.

Les espoirs relatifs aux négociations russo-ukrainiennes persistent, les opérateurs n'abandonnant pas l'idée d'une possible solution diplomatique. Les banques centrales, et en particulier la Fed, feront aussi l'actualité cette semaine. Enfin, la résurgence du Covid-19 en Chine préoccupe, mais Pékin annonce envisager des mesures favorables à ses marchés de capitaux, afin de maintenir "la stabilité et la cohérence" des attentes, selon le vice-Premier ministre Liu He. Les discussions entre la Chine et les USA à propos des firmes chinoises cotées à Wall Street auraient par ailleurs progressé, avec des "plans de coopération spécifiques".

Dans l'actualité géopolitique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précisé que les négociations avec la Russie allaient reprendre aujourd'hui. Les pourparlers sembleraient plus réalistes, aux dires du leader ukrainien, qui juge toutefois que davantage de temps sera nécessaire avant une éventuelle décision. Une Ukraine neutre mais affichant une armée propre, sur le modèle de l'Autriche ou de la Suède, serait une solution de compromis envisagée, a affirmé pour sa part le Kremlin ce mercredi. "C'est une variante qui est actuellement discutée et qui pourrait vraiment être considérée comme un compromis", a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Zelensky a précisé hier que l'Ukraine était prête à accepter des garanties de sécurité de la part des pays occidentaux quitte à renoncer à l'adhésion à l'Otan.

La Fed tient quant à elle la vedette à Wall Street ce jour, et devrait annoncer une hausse des taux face à l'inflation pesante, à l'issue de sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus demain soir, à 19h et 19h30, heure française. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 98,3%, contre 1,7% pour la probabilité d'une hausse d'un demi-point. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 100% (avec des chances pratiquement égales d'un geste d'un 25 points de base ou 50 pts).

Également dans l'actualité économique ce jour à Wall Street, les ventes de détail de février sont attendues à 13h30 (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur, +0,9% hors automobile, +0,6% hors automobile et essence), avec une progression de la consommation qui devrait nettement ralentir après la vive augmentation de janvier (+3,8%).

Les prix à l'import et à l'export aux Etats-Unis pour le mois de février sont attendus à la même heure (consensus +1,5% sur les prix à l'import en comparaison du mois antérieur, +1,3% pour les prix à l'export).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de janvier seront annoncés à 15 heures (consensus +1,1% pour les stocks par rapport au mois précédent).

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mars sera annoncé lui aussi à 15 heures (consensus 81).

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de mars sera publié à la même heure.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 11 mars, sera révélé à 15h30.