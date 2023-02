Wall Street : une semaine courte mais intense ?

Wall Street était fermé hier lundi pour le 'Presidents Day', mais l'agenda de la semaine est assez étoffé...

(Boursier.com) — Wall Street était fermé hier lundi pour le 'Presidents Day', mais l'agenda de la semaine est assez étoffé. L'indice PMI composite américain de février (publication à 15h45 - consensus 47,6 pour l'indice préliminaire, 47,2 pour l'indice manufacturier et 47 pour les services) et les ventes de logements existants de janvier (16 heures, consensus FactSet 4,1 millions) seront connus ce mardi. L'indice de confiance des investisseurs de State Street et les Minutes du FOMC de la Fed seront révélés demain mercredi. Les chiffres du PIB américain, les inscriptions au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, seront annoncés jeudi. Les revenus et dépenses des ménages, les ventes de logements neufs et l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, sont attendus vendredi. Plusieurs 'speakers' de la Fed sont encore attendus durant la semaine, avec notamment John Williams mercredi, Raphael Bostic jeudi et Loretta Mester vendredi.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Walmart, Home Depot, Medtronic, Coinbase, Public Storage, Palo Alto Networks, Chesapeake Energy ou Ingersoll Rand, annoncent leurs résultats financiers trimestriels ce mardi. Nvidia, TJX, Baidu, eBay, Lucid Group, Garmin, Mosaic, Etsy et NetApp publient mercredi. Jeudi, Alibaba, Intuit, Booking Holdings, American Tower, Moderna, NetEase, Monster Beverage, VMware, Autodesk, Block, Keurig Dr Pepper, Warner Bros. Discovery, Newmont et bien d'autres seront de la fête. Vendredi, Berkshire Hathaway est attendu.