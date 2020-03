Wall Street : "une liquidité illimitée" pour "garder les marchés ouverts"

Mnuchin relativise, Trump prend conscience du danger

(Boursier.com) — Le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a jugé ce jour que l'impact sur l'économie américaine de l'épidémie actuelle de coronavirus Covid-19 devrait être de court terme. L'administration américaine évaluerait toutefois toutes ses options pour contrer l'impact du virus. Sur CNBC, Mnuchin a donc relativisé, assurant que le Trésor américain et la Fed travaillaient pour garder les marchés ouverts et fournir "une liquidité illimitée". Par ailleurs, les négociations de la Maison blanche avec les législateurs démocrates seraient positives, en vue d'un package économique d'aide "proche" d'une adoption. Quoi qu'il en soit, Mnuchin promet de "regarder tous les outils".

Trump insiste également ce jour pour que les législateurs acceptent le plan. Le président américain, qui avait initialement fortement minimisé l'impact du virus, prend désormais toute la mesure des risques. Il promet que les tests auront bientôt lieu à grande échelle, sans fournir toutefois de détails sur ce processus. "Les changements ont été effectués et les tests se produiront bientôt à grande échelle", a tweeté Trump. Le leader américain tacle au passage les CDC (Centers for Disease Control & Prevention) et leur système de test jugé "toujours inadéquat et lent pour les pandémies de grande ampleur".

