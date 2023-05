Wall Street : une issue positive dimanche sur le plafond de la dette ?

Le président américain Joe Biden a indiqué que la prochaine mise à jour sur le plafond de la dette aurait lieu dimanche, après quelques développements...

(Boursier.com) — Le président américain Joe Biden a indiqué que la prochaine mise à jour sur le plafond de la dette aurait lieu dimanche, après quelques développements positifs mardi. Rappelons que le président de la Chambre, McCarthy, a déclaré plus tôt qu'un accord pourrait être possible d'ici la fin de la semaine, tandis que Biden a donc annoncé la prochaine conférence de presse prévue dimanche sur le sujet. Le grand développement mardi a été que Biden a nommé des négociateurs pour représenter la Maison Blanche, permettant à un groupe ciblé de traiter directement avec McCarthy. L'accord tant espéré pourrait inclure des plafonds de dépenses discrétionnaires, la réaffectation des fonds de secours Covid inutilisés et la rationalisation des infrastructures énergétiques en échange de la levée du plafond de la dette jusqu'en 2025. Cependant, l'échéance du 1er juin fixée par la Secrétaire au Trésor Janet Yellen approche rapidement. Ailleurs, un groupe de sénateurs démocrates continue de plaider pour une résolution par le 14e amendement, sceptique sur les négociations, et malgré le rejet de cette idée par la Maison Blanche.

La question essentielle des prochains jours est donc de savoir si les leaders de Washington seront capables de parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, avant le 1er juin, faute de quoi les États-Unis risqueraient un défaut. Les opérateurs s'attendent à une résolution, au terme du bras de fer habituel.

Mardi, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, ont apparemment progressé un peu sur la question, mais McCarthy a soufflé que les deux parties étaient encore "éloignées". Il pense tout de même possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine, ce qui ne serait selon lui "pas si difficile". La Maison Blanche a jugé quant à elle les discussions "productives et franches", mais Biden a ajouté qu'il restait du travail. "Nous sommes sur la bonne voie", a tout de même indiqué le président américain.

Les leaders démocrates et républicains sortant avant-hier du bureau ovale ont annoncé une nouvelle structure pour les pourparlers. Les discussions seront désormais gérées par un plus petit contingent de responsables de la Maison Blanche et d'alliés de McCarthy au lieu d'un groupe de négociateurs trop lourd. Le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice de l'OMB Shalanda Young et la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche Louisa Terrell dirigeront les discussions pour Biden. Le personnel de McCarthy et le représentant Garret Graves mèneront les débats du côté républicain. "Nous avons beaucoup de travail à faire en peu de temps", a déclaré McCarthy.

"En fin de compte, nous sommes tous parvenus à un accord", a même entonné le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, faisant référence au nouveau cadre des négociations et évoquant une réunion cordiale. Schumer a ajouté qu'un projet de loi bipartite était le seul moyen d'éviter le défaut.

La vice-présidente Kamala Harris, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries étaient aussi de la fête avant-hier lors de la réunion.

Biden a annulé certains déplacements pour gérer les négociations. Il est parti pour le Japon mais doit s'entretenir par téléphone durant la semaine avec les chefs de file républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat, avant de les rencontrer à son retour du G7.