Wall Street : une hausse des taux de 75 points de base donnée pour sûre demain !

La cote américaine est attendue pour l'heure en hausse avant bourse ce mardi, après deux séances douloureuses...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue pour l'heure en hausse avant bourse ce mardi, après deux séances douloureuses. Le Dow Jones remonte péniblement de 0,7% et le S&P 500 de 0,9%, contre un gain de 1,3% sur le Nasdaq Composite. Hier soir, le DJIA décrochait de 2,8% et le Nasdaq de 4,7% en clôture. Les marchés américains demeurent minés par les craintes de durcissement monétaire accéléré, suite aux chiffres extrêmement préoccupants de l'inflation américaine (au plus haut de 41 ans à 8,6%). Sur le Nymex ce jour, le baril de brut WTI reprend 1,1% à 122,3$. L'once d'or se stabilise à 1.832$. L'indice dollar rend 0,3% face à un panier de devises. Le bitcoin dévisse enfin sur les 22.000$.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'établit à 3,25%, contre 3,28% pour le 10 ans et 3,29% sur le 30 ans.

Les opérateurs misent désormais sur un geste très fort de 75 points de base de la Fed demain soir. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de taux se situe à près de 100% ! La fourchette actuelle du taux des fed funds, logée entre 0,75 et 1%, passerait donc entre 1,5 et 1,75% ! Le même outil montre que cette fourchette pourrait atteindre 2,25 à 2,5% (probabilité de près de 80%) à l'issue de la réunion programmée fin juillet, soit une nouvelle hausse de 75 points de base !

La réunion du FOMC (comité monétaire de la Fed) des 14 et 15 juin sera le point culminant en termes de macroéconomie cette semaine. Les principaux brokers de la place, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, misent donc maintenant sur un geste très fort de 75 pb, alors même que les anticipations n'étaient que de 50 pb il y a quelques jours. Concernant la réunion monétaire de fin d'année (qui se termine le 14 décembre), l'outil FedWatch fait ressortir essentiellement des prévisions à 3,5-3,75% (probabilité 41%) et 3,75-4% (probabilité 34%) pour la fourchette de taux des fed funds.

Il est peu probable que la banque centrale américaine donne déjà des indications claires pour septembre demain. La Fed devrait néanmoins laisser la porte ouverte à une évolution par incréments de 50 ou 75 pb. De plus, Jerome Powell, patron de l'institution, pourrait explicitement repousser l'idée d'une pause de la Fed encore espérée il y a peu. Powell pourrait confirmer la vigueur du marché du travail et souligner encore l'engagement de la Fed à faire baisser l'inflation. La réunion de juin comprend également une mise à jour, dans le cadre de laquelle l'accent serait mis sur la trajectoire de taux attendue au cours des deux prochaines années et sur le "taux terminal".

L'indice des prix à la consommation US plus élevé que prévu a relancé les craintes d'une inflation durable, qui nécessiterait une politique monétaire poussée plus loin dans un territoire restrictif et augmenterait le risque d'une récession mondiale. Selon 70% des économistes universitaires participant à une enquête FT-IGM, les États-Unis devraient entrer en récession en 2023. Près de 40% prévoient que la récession se produira au premier semestre 2023, tandis qu'un tiers des spécialistes pensent qu'elle sera retardée jusqu'au deuxième semestre. La Banque mondiale et l'OCDE avaient déjà récemment abaissé leurs prévisions de croissance mondiale, la Banque mondiale mettant en garde contre la stagflation. Le FMI a également annoncé qu'il réduirait ses prévisions de croissance mondiale le mois prochain. Les prévisionnistes de la récession soulignent les vents contraires de la guerre en Ukraine, de l'inflation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, de la hausse des taux d'intérêt et des blocages Covid en Chine. Cependant, beaucoup soutiennent que la récession pourrait être évitée, citant le faible taux de chômage, la solidité des bilans des ménages et des entreprises, la puissance de relance de la Chine et la conviction que les banques centrales peuvent réussir un atterrissage en douceur...

Sur le front économique outre-Atlantique ce mardi, la réunion FOMC débute, et les opérateurs suivront aussi l'indice des prix à la production du mois de mai (annonce à 14h30, consensus +0,8% par rapport au mois antérieur et +11% sur un an ; +0,6% et +8,7% hors alimentaire et énergie). Demain mercredi, la journée sera très active, avec les ventes US de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, l'indice du marché immobilier américain, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, et bien entendu le communiqué de la Fed et la conférence de Jerome Powell.