Wall Street : un système financier "résilient" ?

(Boursier.com) — Les autorités américaines de la Fed et du Trésor ont salué hier soir le rachat de Credit Suisse par UBS. La déclaration suivante a été publiée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Fed Jerome Powell : "Nous nous félicitons des annonces faites aujourd'hui par les autorités suisses pour soutenir la stabilité financière. Les positions de capital et de liquidité du système bancaire américain sont solides et le système financier américain est résilient. Nous avons été en contact étroit avec nos homologues internationaux pour soutenir leur mise en oeuvre".

Par ailleurs, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse ont annoncé hier soir une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités via les accords permanents de swap de liquidités en dollars américains. Afin d'améliorer l'efficacité des lignes de swap à fournir un financement en dollars américains, les banques centrales proposant actuellement des opérations en dollars américains ont convenu d'augmenter la fréquence des opérations à échéance de 7 jours, d'hebdomadaire à quotidienne. Ces opérations quotidiennes commencent ce lundi 20 mars 2023 et se poursuivront au moins jusqu'à la fin avril.

Le réseau de lignes de swap entre ces banques centrales est un ensemble de facilités permanentes disponibles et sert de filet de sécurité important pour atténuer les tensions sur les marchés de financement mondiaux, contribuant ainsi à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédit aux ménages et aux entreprises.