Wall Street : un rendez-vous majeur avec l'emploi américain... et la Fed

Des marchés sous tension

(Boursier.com) — L 'actualité du jour à Wall Street sera dominée par le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour septembre. Le consensus FactSet est de 250 000 créations de postes non-agricoles après 315 000 en août. Le taux de chômage devrait se maintenir à 3,7%. Les créations de postes dans le privé sont anticipées à 280 000, contre 308 000 un mois plus tôt.

Jerome Powell avait noté lors de sa conférence de presse du FOMC de septembre que la Fed n'avait vu que de modestes signes de ralentissement sur le marché du travail. Avant-hier, ADP a fait état de créations de postes dans le privé pour septembre légèrement supérieures aux attentes, à 208 000 contre 200 000 de consensus FactSet. Les créations pour le mois d'août ont été révisées à 185 000, contre 132 000 précédemment estimé.

Selon la dernière étude Challenger sur le sujet, publiée hier, les annonces de licenciements aux États-Unis pour le mois de septembre ont concerné près de 30 000 postes, 29 989 pour être précis, contre 20 485 un mois auparavant.

Les inscriptions au chômage annoncées également hier ont rebondi la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 1er octobre, des inscriptions au chômage au nombre de 219.000, en hausse de 29.000 par rapport au niveau révisé à la baisse de la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 204.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 206.500, en hausse de 250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 24 septembre atteint 1,361 million, en progression de 15.000 sur sept jours (1,350 million de consensus).

Plus tôt cette semaine, les opérateurs avaient salué les mauvais chiffres du rapport JOLTS, qui mesure les ouvertures de postes aux Etats-Unis, considérant que cette autre mauvaise nouvelle sur le marché du travail américain limitait la capacité de la Fed à durcir encore sa politique monétaire.

L'outil FedWatch en temps réel donne actuellement une probabilité de 75,5% d'une nouvelle hausse de taux de la Fed de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion FOMC (24,5% de probabilité pour une hausse de 50 points de base). La banque centrale américaine vient déjà de relever par trois fois ses taux de 75 pb, du jamais vu depuis l'ère Volcker. Jerome Powell et ses équipes ont prévenu ces dernières semaines que cette politique très dure devrait se poursuivre, la priorité absolue étant de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, au prix d'une souffrance économique supplémentaire.

Les responsables de la Fed n'ont donc pour l'heure donné aucune indication concernant un éventuel pivot, qui constituerait donc une inflexion de politique monétaire. Pourtant, lundi et mardi, Wall Street a joué ce scénario avec un certain enthousiasme. Les officiels de la Fed continuent d'alerter sur l'inflation et estiment que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré hier qu'il fallait faire plus sur les taux et que la Fed ne devrait pas s'arrêter de "resserrer" jusqu'à ce que l'inflation se modère. Il a minimisé les inquiétudes sur la stabilité financière, qui pourraient inciter la Fed à 'pivoter'. Lisa Cook (membre votant), dans ses premières remarques en tant que gouverneure de la Fed, s'en est largement tenue au récit principal, observant que l'inflation avait été obstinément persistante et que la politique devrait rester stricte jusqu'à ce qu'il y ait une grande confiance que l'inflation revienne à l'objectif de 2%. Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis (non-votant), a déclaré que la Fed était "très loin" de suspendre les hausses de taux et que la barre devrait être haute pour des changements de position. Il a déclaré qu'il ne voyait pas encore de preuves que les prix des salaires et des services évoluent dans la bonne direction. Charles Evans de la Fed de Chicago (non-votant) a déclaré qu'il fallait une politique plus restrictive face à une inflation élevée et qu'il voyait les taux se diriger vers 4,50-4,75% d'ici le printemps 2023.

La posture de la Fed n'a donc visiblement pas bougé. John Williams, Neel Kashkari et Raphael Bostic, interviennent encore ce vendredi.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, il faudra aussi suivre les stocks et ventes de grossistes (16 heures), ainsi que les derniers chiffres du crédit à la consommation (21 heures).

Du côté des entreprises, Tilray annonce ses comptes avant bourse, après s'être envolé hier soir à Wall Street avec le secteur du cannabis, suite aux annonces de Joe Biden, qui a gracié jeudi des milliers d'Américains condamnés au niveau fédéral pour simple possession de cannabis, relançant le débat autour de l'approche américaine en matière de drogue. Hier jeudi, après la clôture, AMD a lancé un douloureux avertissement. Levi Strauss a aussi déçu par ses derniers résultats, le groupe ayant réduit ses perspectives du fait des pressions macroéconomiques.