Wall Street : un rendez-vous majeur avec l'emploi américain

(Boursier.com) — Le grand rendez-vous économique de la semaine aura lieu ce vendredi à 14h30, avec le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de février. Le consensus est logé à 215.000 créations de postes non-agricoles, 228.000 créations dans le privé et 3,4% de taux de chômage, alors que le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 4,7% sur un an. Le taux de participation à la force de travail est attendu stable à 62,4%. Powell a laissé entendre encore cette semaine que la Fed attendait un signal de faiblesse du marché du travail, toujours très tendu, mais a tenté d'expliquer que le but de la banque centrale était de réaligner l'offre d'emploi sur la demande, plutôt que de mettre plusieurs millions d'Américains au chômage...

Plusieurs statistiques de l'emploi ont précédé ce rapport cette semaine. Selon le Département américain au Travail hier jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 mars sont ressorties au nombre de 211.000, contre un consensus de marché de 196.000 et un niveau de 190.000 une semaine auparavant.

La dernière étude Challenger, Gray & Christmas relative aux annonces de licenciements aux États-Unis pour le mois de février a fait ressortir par ailleurs hier 77.770 destructions de postes, contre 102.943 un mois avant. Ainsi, ces annonces de licenciements reculent de 24% par rapport au mois de janvier, mais elles se comparent à un mois très élevé, marqué par les licenciements technologiques. En glissement annuel, par rapport à février 2022, les annonces de destructions d'emploi ont en fait quintuplé, au plus haut depuis 2009 pour le mois considéré.

Selon le dernier rapport d'ADP sur le sujet, révélé mercredi, les créations de postes non-agricoles du mois de février 2023 aux États-Unis sont ressorties au nombre de 242.000, à comparer à un consensus de place de 195.000 mesuré par FactSet. Les créations d'emploi dans le privé au mois de janvier ont par ailleurs été révisées en hausse à 119.000, contre 106.000 précédemment évalué. Les créations d'emplois ont été solides et la croissance des salaires demeure élevée. Un domaine de faiblesse particulier concerne toutefois les petits établissements, qui suppriment des emplois chaque mois depuis août 2022. Dans le détail, les entreprises de moins de 49 personnes ont en effet détruit des emplois en février. Les compagnies de 50 à 249 salariés ont créé 77.000 postes, contre 71.000 pour les sociétés de 250 à 499 personnes, et 160.000 pour les groupes de 500 employés et plus.

"Il y a actuellement un compromis sur le marché du travail. Nous assistons à une embauche robuste, ce qui est bon pour l'économie et les travailleurs, mais la croissance des salaires reste assez élevée. Le léger ralentissement des augmentations salariales, à lui seul, ne devrait pas faire baisser rapidement l'inflation à court terme", a commenté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.

D'après le Département américain au Travail mercredi, les ouvertures de postes du mois de janvier 2023 aux États-Unis sont ressorties au nombre de 10,824 millions, contre un consensus FactSet de 10,58 millions et un niveau révisé en hausse à 11,23 millions pour le mois de décembre 2022.