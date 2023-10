Wall Street : un rapport crucial sur l'inflation ?

Wall Street a finalement réagi en hausse hier soir, malgré l'inflation supérieure aux attentes des prix à la production ...

(Boursier.com) — Wall Street a finalement réagi en hausse hier soir, malgré l'inflation supérieure aux attentes des prix à la production. Les opérateurs semblent juger qu'à moins d'un très gros dérapage sur les prix, la Fed devrait en avoir terminé avec son cycle de resserrement monétaire. Quoi qu'il en soit, les chiffres de l'inflation des prix à la consommation pour le mois de septembre attendus aujourd'hui à 14h30 seront suivis de très près. L'indice des prix à la consommation est attendu en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,6% sur un an selon FactSet. Hors alimentaire et énergie, le consensus est de +0,3% par rapport au mois d'août et de +4,1% sur un an. Le salaire horaire est anticipé en augmentation de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 4,2% en glissement annuel.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 7 octobre sont aussi attendues à 14h30 ce jeudi, le consensus FactSet étant de 211.000 contre 207.000 une semaine plus tôt.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 6 octobre, sera communiqué à 17 heures.

Le déficit budgétaire du mois de septembre sera révélé à 20 heures (consensus FactSet -21,1 milliards de dollars).

Raphael Bostic et Susan Collins de la Fed s'expriment encore ce jour, après avoir adouci déjà le ton cette semaine et laissé entendre que la hausse des taux touchait à sa fin.

Hier soir, les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed n'ont pas offert de grande surprise. Les responsables de la banque centrale américaine constataient ainsi qu'elle pouvait procéder "précautionneusement", les taux devant rester en territoire restrictif pendant encore un certain temps. La plupart des participants percevaient encore en effet des 'risques haussiers' sur l'inflation. Les membres de la Fed ont ainsi jugé l'inflation encore à des niveaux inacceptables, attendant plus de preuves d'un apaisement des pressions inflationnistes. Plusieurs participants ont indiqué que la réduction du bilan de la Fed, autrement dit le resserrement quantitatif, pourrait se poursuivre un certain temps, même après... le début d'une éventuelle baisse des taux.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe désormais à plus de 91%. La probabilité que les taux restent inchangés jusqu'à la fin de l'année, entre 5,25 et 5,5% sur les 'fed funds', est de 72% d'après ce même baromètre.

Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza, annoncent leurs résultats financiers trimestriels ce jeudi. Demain vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs comptes, marquant plus clairement le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.