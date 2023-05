Wall Street : un peu plus de stress

Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mercredi, sous pression avec l'impasse des négociations sur le plafond de la dette américaine et...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mercredi, sous pression avec l'impasse des négociations sur le plafond de la dette américaine et les chiffres décevants de l'inflation britannique. Le S&P 500 perd encore 0,2%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1,3% à 73,8$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.976$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises. Rappelons que le Nasdaq a corrigé hier soir de 1,26% et le Dow Jones de 0,69%.

L'impasse du plafond de la dette américaine reste un vent contraire majeur pour les marchés américains. Les deux parties n'ont pas encore fait de progrès significatifs malgré des pourparlers qualifiés de "productifs". Les pourparlers au niveau du personnel se poursuivront, mais des divergences fondamentales subsistent sur les plafonds de dépenses proposés. Le consensus demeure pour un accord à court terme, mais avec le temps qui s'écoule avant la fameuse 'date X' du plafond de la dette, les bons du Trésor arrivant à échéance début juin matérialisent un plus grand risque de défaut...

Les négociations se sont poursuivies hier au Capitole, mais aucun accord n'a donc émergé et l'ampleur des progrès n'est pas claire, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, affirmant qu'il n'y avait pas encore d'accord et certains participants du GOP déplorant un manque de progrès - conformément à la mise en garde de McCarthy un peu plus tôt concernant la confusion entre "productif" et "progrès". Le gros point de friction a été la taille des plafonds de dépenses proposés et la question de savoir quels domaines de dépenses pourraient être exemptés. McCarthy a également souligné les lignes rouges du GOP selon lesquelles il n'y aurait pas de réduction des dépenses de défense ni de mesures d'augmentation des revenus. Les négociateurs semblent toujours viser un accord pour cette semaine afin de donner suffisamment de temps au Congrès pour débattre et adopter une législation avant la 'date X' du plafond de la dette. McCarthy a juré qu'il ne renoncera pas à la règle exigeant que la Chambre dispose de 72 heures pour l'examiner. Les marchés se montrent donc un peu plus nerveux désormais, même s'ils misent toujours sur la conclusion d'un accord. Certains stratèges estiment que la date X réelle pourrait par ailleurs être plus éloignée en juin.

Notons aussi que Garret Graves, représentant républicain et l'un des principaux négociateurs de McCarthy, a suggéré selon Bloomberg, quelques heures après la réunion du Capitole, que les deux parties étaient bien dans l'impasse malgré une grande proximité sur certaines questions.

En Europe, la mauvaise surprise du jour concerne la hausse de l'inflation au Royaume-Uni. Le taux global s'est relâché mais reste au-dessus du consensus et l'indice ajusté a accéléré au plus haut niveau depuis mars 1992. La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a donc décéléré moins que prévu en avril et l'inflation de base s'est accélérée, ressortant au plus haut de 31 ans, ce qui met la pression sur la Banque d'Angleterre, la poussant à relever davantage son taux directeur. L'indice des prix est ressorti en hausse de 8,7% sur un an en avril, contre +10,1% en mars, selon l'Office national de la statistique. Le consensus FactSet était de 8,1%. L'inflation de base, excluant énergie, alimentaire, alcool et tabac, a atteint 6,8%, contre 6% de consensus factSet et 6,2% un mois avant.

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo est retombé quant à lui en mai à 91,7, contre 93,4 le mois précédent (donnée révisée en baisse) et 93 de consensus. La composante évaluation actuelle a reculé à 94,8 points (94,5 de consensus FactSet) et la composante des attentes s'est établie à 88,6 points (91,7 de consensus).

Bloomberg rapporte par ailleurs que des responsables européens et américains envisagent de travailler en étroite collaboration pour faire face aux risques liés aux investissements dans des technologies sensibles dans des pays comme la Chine.

Sur le front économique à Wall Street aujourd'hui, les opérateurs suivront encore le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 19 mai (16h30), ainsi que les Minutes de la dernière réunion FOMC et qu'une intervention du gouverneur de la Fed Christopher Waller.

Parmi les éléments positifs du moment, les résultats des entreprises ont été bons ou du moins meilleurs qu'attendu à Wall Street. Selon FactSet, les groupes du S&P 500 affichent les meilleurs résultats en comparaison des attentes du consensus depuis le quatrième trimestre 2021.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Analog Devices publie ses résultats avant bourse, tandis que Nvidia, Snowflake et Splunk publient après la clôture. Intuit, Palo Alto Networks, Agilent, VF Corp et Toll Brothers, annonçaient hier soir après la clôture.