Wall Street : un peu d'immobilier et beaucoup de Fed

Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure avant bourse, ce vendredi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure avant bourse, ce vendredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,3%, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,1%. La tendance reste assez positive alors que les opérateurs misent sur la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, suite aux chiffres rassurants de l'inflation (prix à la consommation et à la production) américaine publiés cette semaine. Les réactions aux publications de résultats restent toutefois très nerveuses, comme en témoigne la correction d'Applied Materials.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% ce jour à 73,7$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.992$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,81%, celui du 10 ans à 4,4% et celui du 30 ans à 4,58%.

Dans l'actualité économique ce vendredi, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'octobre 2023 seront publiés à 14h30 (consensus au rythme de 1,35 million d'unités pour les mises en chantier et 1,46 million pour les permis de construire). Michael Barr, Susan Collins, Mary Daly et Austan Goolsbee de la Fed, interviendront par ailleurs durant la journée.

Du côté des entreprises, BJ's Wholesale publie ce jour ses trimestriels. Applied Materials, Copart, Ross Stores et Gap annonçaient hier soir, après la clôture.