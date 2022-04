Wall Street : un marché américain de l'emploi en pleine surchauffe ?

Jan Hatzius, économiste en chef de la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs, cité par Bloomberg, précise que les États-Unis affichent la plus...

(Boursier.com) — Jan Hatzius, économiste en chef de la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs, cité par Bloomberg, précise que les États-Unis affichent la plus grande "surchauffe" du marché de l'emploi depuis les années 1950 ! Hatzius affirme que le taux des fonds fédéraux pourrait culminer à plus de 4% l'année prochaine si les conditions financières ne se resserrent pas suffisamment et que le marché du travail reste aussi "bouillant". Ainsi, la Fed pourrait avoir à relever ses taux significativement plus haut qu'actuellement anticipé, afin de calmer cette surchauffe de l'économie américaine. "Si l'économie ne ralentit pas, et si nous, en particulier, ne connaissons pas un ralentissement très substantiel de la croissance de l'emploi, alors vous pourriez attendre quelque chose qui aille significativement plus haut, à plus de 4%", a lancé l'économiste, interviewé par Bloomberg.