Wall Street : Twitter et Cisco attendus ce soir

Dans l'actualité économique américaine ce mardi, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux États-Unis pour décembre 2020 sera communiqué à 16...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mardi, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux États-Unis pour décembre 2020 sera communiqué à 16 heures (consensus 6,4 millions, contre 6,53 millions un mois avant). James Bullard de la Fed interviendra par ailleurs dans la soirée.

Demain mercredi, les investisseurs suivront l'indice des prix à la consommation (14h30), l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta (16h) et les stocks de grossistes (16h), ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains (16h30). Le déficit budgétaire de janvier sera communiqué à 20 heures demain, alors que le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera à la même heure. Jeudi, il faudra suivre les inscriptions hebdomadaires au chômage. Enfin, vendredi, les investisseurs surveilleront l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan.

Dans l'actualité des entreprises cette fois, Take-Two Interactive a publié hier soir des comptes solides, mais la réaction du marché est mitigée.

Akamai, Cisco Systems (après bourse), Coty, DuPont, Gartner, Yelp, Lyft, Twitter (post-clôture) ou Mattel, seront de la partie ce mardi.

Twitter s'affiche au plus haut de sept ans en bourse de New York, alors même que le réseau social média vient de perdre son plus gros contributeur, Donald Trump, banni suite aux tristes événements du Capitole à Washington, et qui désirerait se faire oublier un petit moment. En attendant, c'est Elon Musk qui fait 'le show' sur le réseau social en soutenant notamment le Bitcoin et les WallStreetBets... Les comptes du quatrième trimestre fiscal de Twitter seront surveillés, alors que le groupe a fait face à des dépenses accrues pour lutter contre la désinformation avant l'élection présidentielle américaine. Le consensus sur le trimestre se situe à 31 cents de bénéfice par action pour 1,19 milliard de dollars de recettes.

Cisco, le colosse des équipements de réseaux, annonce aussi ce soir. Les spécialistes envisagent en moyenne un bénéfice par action de 76 cents sur le trimestre clos pour 11,92 milliards de dollars de facturations. Le trimestre suivant, celui d'avril, devrait être un peu plus dynamique avec un bpa de 81 cents et des revenus de 12,35 milliards de dollars, du moins si la crise sanitaire ne complique pas trop les choses.

Under Armour, Altice USA, Western Union, Coca-Cola, General Motors, Criteo, CME Group, Zynga ou Uber Technologies, publient demain mercredi. Borgwarner, Molson Coors, Duke Energy, Kraft Heinz, Walt Disney (après la clôture), Kellogg, Expedia, Tyson Foods, PepsiCo, AstraZeneca et Verisign, annoncent jeudi. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les résultats de Moody's, Dominion Energy, American Axle et Newell Brands.