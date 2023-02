Wall Street : tout ce qu'il est inutile de savoir aujourd'hui

Voici quelques faits du jour (ou de la veille au soir) totalement inutiles et donc strictement indispensables à Wall Street...

(Boursier.com) — Voici quelques faits du jour (ou de la veille au soir) totalement inutiles et donc strictement indispensables à Wall Street.

Jim Cramer, animateur de 'Mad Money' sur CNBC, souvent raillé pour être à l'envers du marché, a tout de même anticipé le récent rebond des valeurs technologiques. Il estime que ce "bull market" (selon lui) ne va pas s'arrêter là. "Avez-vous déjà remarqué que les contrats à terme ne sont presque jamais en hausse le matin cette année, et pourtant nous avons connu une course remarquable ?", s'est émerveillé Cramer, qui pense tout de même que les traders achètent Apple haut après avoir vendu bas...

Michael Burry, investisseur rendu célèbre par le film "The Big Short", continue quant à lui de prédire l'apocalypse, enfin presque, comparant les schémas graphiques actuels à ceux de 2001 ou 2008. Plus tôt ce mois, notre homme avait tweeté un "sell" (vendez) énigmatique, avant de fermer son compte, pris par surprise par le rebond dantesque du Nasdaq qui avait suivi.

Elon Musk a tweeté un simple point, ce qui lui a valu pour l'instant 185.000 likes et 39.000 retweets. On s'amuse comme on peut.

Jerome Powell, le patron de la Fed, a indiqué hier soir à David Rubenstein que le salaire d'un membre du conseil de la Fed était de 190.000$ environ. Powell trouve que c'est un salaire plutôt juste pour cette tâche.

Neel Kashkari, dirigeant de la Fed de Minneapolis, ne croit pas au scénario d'une récession... Il indique par ailleurs qu'un défaut des Etats-Unis sur leur dette serait catastrophique, alors que le dirigeant de Bank of America avait confié précédemment que l'établissement se préparait par prudence au pire. "Je ne sais pas si un défaut sur la dette est plus probable cette fois", a ajouté Kashkari.