Wall Street timidement dans le vert, avec Nvidia et Cisco

Wall Street est attendu en légère hausse avant bourse ce jeudi, le S&P 500 grappillant 0,1%, le Dow Jones s'adjugeant quelques points et le Nasdaq...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en légère hausse avant bourse ce jeudi, le S&P 500 grappillant 0,1%, le Dow Jones s'adjugeant quelques points et le Nasdaq remontant de 0,2%. La tendance est donc un peu plus résistante que la veille, Cisco et Nvidia ayant plutôt rassuré par leurs derniers chiffres. Hier, la cote américaine avait corrigé, avec Target et Tesla. Sur le Nymex ce jour, le baril de brut WTI perd 1% à 84,7$. L'once d'or rend 0,5% à 1.766$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique américaine ce jeudi, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'octobre seront connus à 14h30 (consensus 1,41 million pour les mises en chantier, 1,51 million pour les permis), à la même heure que les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 12 novembre (consensus 222.000) et que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre (consensus -8). L'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour novembre sera pour sa part révélé à 17 heures (consensus -7).

Raphael Bostic, Michelle Bowman, Loretta Mester et Neel Kashkari de la Fed, s'exprimeront durant la journée.

Esther George (non-votante), patronne de la Fed de Kansas City, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle craignait que les tensions sur le marché du travail ne compliquent le retour de l'inflation vers l'objectif sans que l'économie ne ralentisse ou ne se contracte potentiellement. Elle a également déclaré qu'il était logique de ralentir les augmentations de taux à un quart de point l'année prochaine, tout en avertissant que la durcissement monétaire ne pouvait pas s'arrêter trop tôt, sans quoi l'inflation pourrait réapparaître d'une manière ou d'une autre...

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré pour sa part qu'il était favorable à une hausse de 50 points de base en décembre (en ligne avec le consensus), mais que le pic ultime sur les taux dépendrait des données économiques.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré à CNBC que les consommateurs se préparaient à un ralentissement de l'économie et que le chômage augmenterait probablement, mais que la Fed poursuivrait ses hausses de taux en tentant de ralentir l'économie aussi doucement que possible.

Des arguments plus bellicistes portent sur les risques d'annihiler le travail de la Fed pour ramener l'inflation vers son objectif. Selon Reuters, les données récentes sur l'inflation (plus faible que prévue), les finances des consommateurs tendues et les licenciements relativement contenus suggèrent une augmentation des chances d'un atterrissage en douceur...

Selon Bespoke Investment Group, les mentions de sujets tels que les suppressions d'emplois et les licenciements sont pourtant... au plus haut niveau depuis au moins une décennie, dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de ralentissement de la demande.

Applied Materials, Palo Alto Networks, Ross Stores, Gap et Williams-Sonoma, annonceront leurs résultats trimestriels après bourse ce soir à Wall Street. Alibaba, NetEase, BJ's Wholesale, Macy's ou Kohl's, publient avant l'ouverture de la cote américaine.